Reprodução: Instagram/@chico_salgado Bruna Marquezine e Chico Salgado

Bruna Marquezine apareceu em uma foto publicada na última terça-feira (3) por Chico Salgado, personal trainer famoso por também treinar outras personalidades, como Angélica, Ingrid Guimarães e Carolina Dieckman. No registro, a atriz aparece exibindo o tanquinho e o bíceps após o treino.

"Seguimos, sem errar", escreveu o profissional. Com uma rotina pesada de trabalhos no audiovisual, a intérprete tira uma parte do dia para se dedicar aos exercícios físicos.

Em 2024, a artista protagonizou a série Amor da Minha Vida. No programa televisivo, ela interpretava a protagonista Bianca Martins, que tinha Victor Ferreira (Sérgio Malheiros) como par romântico.

No ano anterior, Marquezine chegou a solos hollywoodianos: ela estrelou o filme Bezouro Azul, baseado no herói de mesmo nome da DC Comics. No longa, Bruna vive Jenny Kord.





Antes da carreira internacional. a veterana construiu uma trajetória nas novelas da TV Globo. Sucessos como Mulheres Apaixonadas, América, Cobras & Lagartos, Salve Jorge, Em Família, I Love Paraisópolis e Deus Salve o Rei fazem parte do currículo da brasileira.

Veja foto: