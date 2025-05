Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a ser assunto das redes sociais. O motivo? Depois de um término em meio às supostas polêmicas familiares, os artistas foram vistos juntos em um show de Marina Sena, que ocorreu no Rio de Janeiro,



Em um vídeo que viralizou em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter, Bruna chega no camarote do evento e começa a cumprimentar outros famosos que estavam por lá. João estava no mesmo espaço.





Ao reencontrar o ex, a atriz de "Besouro Azul" cumprimentou o filho de Leonardo com um abraço. O instante de interação entre o antigo casal foi repercutido na web. "Maturidade", elogiou um internauta. "Ainda torço para que eles se reconciliem", disse uma segunda.

Assista:

Bruna Marquezine cumprimentando o seu ex-namorado João Guilherme em show de Marina Sena 👀 pic.twitter.com/uMgftxt5K6 — POPTime (@siteptbr) May 18, 2025





Relembre

Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram o relacionamento em fevereiro, poucos meses depois de terem oficializado o namoro publicamente. Dias antes do rompimento, eles tinham se reunido na fazenda de Leonardo para comemorar o aniversário de 23 anos do ator.

O comportamento recluso de Bruna durante as celebrações chamou atenção da web, essencialmente pela ausência de registros ao lado de Virginia, conhecida por publicar muitas coisas nos perfis do Instagram e YouTube.

Por isso, boatos de que o término teria ocorrido por uma polêmica envolvendo Bruna e os familiares de João ganhou destaque, mas as especulações nunca foram confirmadas por nenhuma das partes envolvidas. Desde então, nem Bruna, nem João, assumiram outros relacionamentos amorosos.