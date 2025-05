Reprodução/Divulgação Tudo sobre a 2ª temporada de 'Amor da Minha Vida' com Bruna

A Disney+ confirmou a renovação da série brasileira "Amor da Minha Vida" para uma segunda temporada, consolidando seu sucesso não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional. Protagonizada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, a produção conquistou o público norte-americano e foi elogiada pelo The New York Times, que a destacou como uma das melhores estreias de fevereiro nos EUA.

A primeira temporada, lançada em novembro de 2024, tornou-se a maior estreia de uma série nacional no Disney+ no Brasil e alcançou o top 3 das produções mais assistidas no Hulu, plataforma voltada para o público adulto nos Estados Unidos. A trama, que mistura romance e comédia, acompanha Bia (Marquezine) e Victor (Malheiros), melhores amigos que começam a questionar os limites de sua relação.





Novidades na segunda temporada

Além do retorno de Bruna Marquezine, que também assina a direção ao lado de René Sampaio e Matheus Souza, a nova temporada contará com a adição de nomes como Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão e Rômulo Estrela ao elenco. Rayssa Bratillieri e Danilo Mesquita reprisam seus papéis como Paula e Marcelo, respectivamente.

A produção dos novos episódios está prevista para começar ainda em 2025, com os roteiros sendo finalizados a partir de maio. Apesar do entusiasmo do elenco e da equipe, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Reconhecimento internacional e crítica

O sucesso da série foi impulsionado pela química entre os protagonistas, pela narrativa realista sobre relacionamentos modernos e pela direção inovadora de Marquezine em sua estreia atrás das câmeras. O The New York Times ressaltou a produção como "uma comédia romântica fresca e envolvente, que transcende fronteiras culturais".

No Brasil, "Amor da Minha Vida" também recebeu elogios por seu elenco diversificado, que inclui Sophia Abrahão, Fernanda Paes Leme, Ana Hikari e Agda Couto. Com temas como amizade, amor e autoconhecimento, a série promete trazer ainda mais reviravoltas emocionantes na segunda temporada.