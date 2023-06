Reprodução/ Instagram - 05.06.2023 Morre padastro de Bruna Griphao

O português Luis Paulo, padrasto da atriz Bruna Griphao, morreu neste domingo (4). No entanto, Barbara, esposa de Luis e mãe da atriz, através das redes sociais, divulgou a morte do marido somente nesta segunda-feira (5).

"A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto para estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!! Foi extraordinário e uma honra estar com você, meu marido, amigo, protetor, companheiro, MEU GRANDE AMOR! Vou sentir falta de tudo com você!! Obrigada!", escreveu Barbara no anúncio.

Como forma de apoio à mãe e homenagem ao falecido padrasto Luis, Bruna escreveu na postagem: "Te amo eternamente".

Barbara Foufoula Grigoriadis e Luis Paulo eram casados e moravam em Portugal, em uma região próxima do Algarve. Paulo Orphao, pai da atriz, e Barbara se separaram quando Bruna tinha oito anos de idade.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!