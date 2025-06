Reprodução/Instagram Vivi Noronha e MC Poze

Viviane Noronha, conhecida como Vivi Noronha, esposa do funkeiro M C Poze do Rodo, criticou duramente a ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro durante uma operação que passou pela sua residência. A influenciadora digital, que utilizou o perfil do marido para se manifestar, afirmou que sua família e amigos foram tratados como criminosos e tiveram sua privacidade violada.





Questionamentos sobre o momento da operação

Vivi levantou suspeitas sobre o momento da ação, que ocorreu no mesmo dia em que Poze do Rodo obteve um alvará de soltura. O cantor havia sido preso na semana passada, mas a Justiça concedeu sua liberdade após revisão do caso.

"Alguém acredita que foi por acaso essa operação? Logo no dia em que soltariam o Marlon e um dia depois de eu denunciar as atrocidades da polícia?", questionou.

Ela mencionou ainda o "sumiço de ouros" e a "humilhação racista" durante a prisão do marido.

Acusações de perseguição

A empresária acusou a polícia de atuar como instrumento de perseguição e censura, marcando o governador Cláudio Castro em sua publicação.

"É pra isso que a polícia do RJ existe? Perseguir trabalhador e favelado? Porque aqui ninguém é bandido", desabafou.

Vivi também contestou os vídeos divulgados pela polícia nos últimos dias, questionando se o material editado respeitava o sigilo das investigações.

"A favela vai se lembrar muito bem das atrocidades que sua polícia está fazendo com o povo da periferia" , declarou.

Operação contra lavagem de dinheiro

A ação policial teve como objetivo desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho (CV). O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para saber a versão do órgão público sobre o caso e os procedimentos realizados na referida operação. O texto será atualizado assim que obtivermos retorno.

Defesa de MC Poze do Rodo

Enquanto isso, a defesa do funkeiro argumenta que sua prisão foi desproporcional e configurou perseguição à cultura periférica. Vivi comemorou a decisão judicial que determinou a soltura do marido, reforçando: "MC não é bandido" .