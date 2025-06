Jessie J/Instagram Jessie J





A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, revelou nesta terça-feira (03), em vídeo publicado nas suas redes sociais, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e anunciou uma pausa na carreira.

A artista optou por compartilhar a notícia com os fãs antes que fosse divulgada pela mídia.

Jessie J contou que vinha mantendo o diagnóstico em segredo há nove semanas enquanto passava por exames.

Ela explicou seu dilema sobre revelar a situação.

“Tenho ido e voltado na ideia de 'devo compartilhar?'. Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida”.

A artista reforçou o motivo de compartilhas a informação com os fãs.

“Preciso processar, falar sobre… e de um abraço. Vocês me amaram nos momentos bons e difíceis. Não quero que isso seja diferente agora”.

Estágio inicial

A cantora destacou a importância do diagnóstico precoce.

“Antes do segredo vazar, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”.

Ela também desabafou sobre o processo emocional.

“Só queria ser honesta e compartilhar. Primeiro, porque eu não estou falando sobre isso o suficiente. Não estou processando isso, porque estou trabalhando muito. Eu sei o quanto compartilhar, no passado, me ajudou. Com outras pessoas me dando amor, apoio e compartilhando suas próprias histórias. Sou um livro aberto”.

Jessie J expressou preocupação com outros pacientes.

“Parte meu coração saber que tantas pessoas estão passando por algo assim ou até pior. Isso é o que me mata. Só queria que vocês soubessem”.

Humor para enfrentar o diagnóstico

Jessie J comentou sobre a coincidência entre o diagnóstico e o lançamento recente de suas músicas No Secrets e Living My Best Life, planejada antes da descoberta da doença.

“É um assunto esquisito e uma situação esquisita. E eu sei que a imprensa vai falar coisas doidas, mas, sabem... ser diagnosticada com isso um pouco antes de liberar uma música chamada No Secrets, depois de Living My Best Life — e tudo foi pré-planejado antes de eu saber disso — não podem criar histórias”.

Com humor característico, ela acrescentou detalhe sobre o tratamento.

“Eu vou poder manter meus mamilos, o que é ótimo”.





Pausa na carreira

Após o show no Summertime Ball em 15 de junho, Jessie J entrará em pausa na carreira para passar por cirurgia.

Ela também usou humor para falar sobre a pausa que fará antes de realizar procedimentos para tratar o câncer.

“É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball, pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e muita música nova”.

A artista, que acumula mais de 1,5 bilhão de streams e 23 milhões de discos vendidos com hits como Price Tag, Domino e Who You Are, tem um show confirmado no festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro.

Veja o vídeo na íntegra: