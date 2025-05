@lionelrichie/Instagram Lionel Richie





A segunda edição do The Town , um dos maiores festivais de música do Brasil, terá como destaque do dia 13 de setembro, o cantor norte-americano Lionel Richie. A informação foi confirmada pela produção do evento neste domingo (11).





O palco The One será exclusivo de astro, ícone cujos sucessos atravessam décadas, como Hello e Dancing on the Ceiling.

Ainda para o palco Skyline, a produção do evento confirmou a diva Mariah Carey, conhecida por seus agudos potentes, a cantora britânica Jessie J, e a rainha do axé Ivete Sangalo.





Relembre os sucessos de Lionel Richie:

Dentre os vários hits na carreira de mais de 50 anos do cantor e compositor, Lionel Richie fez parte da gravação e co-autoria do clássico We Are The World, canção que reuniu diversos artistas no ano de 1985 para levantar fundos para a campanha USA for Africa.

Começou sua carreira como um dos membros fundadores da banda Commodores, famoso grupo de R&B nos anos 70.

Com seu primeiro álbum solo, conseguiu boas colocações nos charts, com as canções Truly, You Are e My Love.

Com os sucessos All Night Long, e Hello, lançadas em seu segundo álbum, as canções lhe renderam o Grammy de Álbum do Ano.