Reprodução: Instagram/@tati Tati Machado e Bruno Monteiro

Tati Machado se pronunciou pela primeira vez após a perda do bebê. Nesta segunda-feira (2), a apresentadora utilizou as redes sociais para publicar um texto em homenagem a Rael.



" Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma ", iniciou ela.

A artista reforçou a tristeza que sente com a perda gestacional após 33 semanas de gravidez: " Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", lamentou. "Eu nunca tinha experimentado uma felicidade tão grande e olha que eu sou daquelas que todo mundo fala: “essa daí é feliz”. Mas acreditem, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Eu tava pronta! ", declarou a comunicadora.

Ela, então, citou o marido e relembrou o momento que viveu ao lado dele: " Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos ".

" Rael era a melhor mistura de Tati e Bruno. A mistura do nosso amor que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou poder saber se o meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho? ", se perguntou.

Nos comentários da publicação, celebridades e amigas se emocionaram com o relato de Tati. " Querida, receba meu abraço apertado de amor e solidariedade ", escreveu Camila Pitanga. " Todo amor para vocês! ", desejou Dani Calabresa.

" Tati , sinto muito! Todo amor pra vocês ", disse Angélica. " Um abraço apertado em vocês, amiga! Envio daqui muito amor e força! ", afirmou Jeniffer Dias. " Tati, todo meu carinho e amor pra vocês. Que o amor pelo Rael seja combustível para seguirem mais unidos e fortes ", expressou Ana Hickman.

Além da postagem original, a apresentadora continuou a mensagem na aba dos comentários. Veja na íntegra a declaração da veterana: