Reprodução Lady Gaga se apresenta nas areais de Copacabana

Lady Gaga entrou para a história com seu megashow em Copacabana, no Rio de Janeiro. A conquista foi anunciada neste sábado (31) nas redes oficiais do livro dos recordes.

O evento foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o maior público já registrado em uma apresentação gratuita feita por uma artista solo.

De acordo com o Guinness, cerca de 2,5 milhões de pessoas se reuniram na orla carioca no dia 3 de maio para assistir ao espetáculo da popstar norte-americana.

A estimativa supera o número divulgado anteriormente pela Riotur, que havia contabilizado 2,1 milhões de presentes.

O feito histórico também quebrou o recorde anterior, pertencente a Madonna, que havia atraído 1,6 milhão de pessoas para o mesmo local em janeiro deste ano.

A apresentação integrou a turnê do álbum Mayhem e foi dividida em cinco atos, com produção grandiosa, múltiplos figurinos e cenografia inspirada em uma “ópera gótica”, como define a própria artista.

Durante o show, Gaga emocionou o público com um discurso de gratidão, relembrando o cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2017, por conta da fibromialgia.

“Eu amo vocês. Agradeço por esperarem. Agradeço por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos [...] Eu amava vocês dez anos atrás. E eu amo vocês esta noite. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês para sempre!”, disse ela, com o auxílio de um tradutor.

A noite histórica foi encerrada com uma queima de fogos que iluminou o céu do Rio.