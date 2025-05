Reprodução: SBT Luiz Bacci comentou fim do casamento entre influenciadora e cantor

Luiz Bacci se mostrou solidário a Zé Felipe, durante o Alô, Você , exibido pelo SBT, desta sexta-feira (30). O cantor está passando por um momento delicado após anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, emocionou os fãs ao fazer um desabafo nas redes sociais.

Em meio ao turbilhão emocional, o ele revelou ter desbloqueado algo que antes parecia impossível: o choro. Antes de se tornar pai, ele conta que era raro se emocionar a esse ponto.

"Juro pra vocês que, se eu fosse mulher, ia achar que eu tava grávida. Meu Deus", disse, em tom bem-humorado, surpreso com sua sensibilidade aflorada.

"Eu sempre tive trava para chorar e perdi essa trava. E descobri que sou chorão. Mas o choro é de gratidão. Quatro aninhos da Mariazinha. Deu cor à minha vida" , completou, referindo-se ao aniversário da filha mais velha, Maria Alice.

Durante a atração, Bacci e o comentarista Feliph Campos comentaram o desabafo do cantor com empatia. Eles elogiaram a sensibilidade de Zé Felipe, destacando o carinho demonstrado por ele à filha e até brincaram que ele puxou o pai, Leonardo, por também ser emotivo.

A dupla conduziu o tema com equilíbrio entre o tom informativo e o entretenimento, ressaltando que Zé tem aparecido visivelmente abatido em suas últimas postagens.

Choro durante a apresentação em Portugal

Pouco depois de uma apresentação marcada por forte emoção em Coimbra, Portugal, Zé Felipe usou as redes sociais, na noite de quinta-feira (29), para conversar com os seguidores.

Visivelmente abalado, com os olhos marejados e a voz embargada, ele falou com carinho dos filhos e do quanto têm sido seu alicerce nesse momento difícil. A emoção foi tanta que ele chegou a chorar durante o show, uma cena que se repetiu mais tarde em um vídeo nos stories.

O ex-casal confirmou oficialmente a separação na manhã de quarta-feira (28). Mesmo com o fim do relacionamento , Zé Felipe tem demonstrado que o amor pelos filhos segue sendo seu maior combustível.

“Alô, Você”

Reprodução/SBT Bacci e Felipeh brilham no SBT com quadro de celebridades

Sob o comando de Bacci, o “Alô, Você” chega como uma das principais apostas da nova grade do SBT, assumindo o horário de almoço com a promessa de equilibrar informação, leveza e entretenimento.

Mas é o segmento dedicado ao universo dos famosos que tem despertado maior atenção do público, e aí entra em cena a expertise de Felipeh Campos, com direito ao uso de buzinas para anunciar uma notícia urgente que envolve as celebridades mais queridas dos brasileiros.



Veterano da televisão, com três décadas de carreira e passagens por diferentes formatos, Felipeh traz ao quadro uma leitura ácida, informada e bem-humorada das notícias de celebridades.

A performance segura e carismática tem dialogado com perfeição com o estilo de Bacci, que soube migrar do jornalismo policial para um formato mais plural, sem perder o faro jornalístico que o consagrou.