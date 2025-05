THIAGO DURAN A dupla sertaneja saía de São Paulo com destino a Goiás.





O avião que transportava a dupla Rionegro & Solimões precisou fazer um pouso forçado e saiu da pista. O acidente aconteceu no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (30).







Além dos cantores, outros dois passageiros e dois tripulantes estavam na aeronave. Ninguém se feriu. O Portal iG entrou em contato com a RedeVOA, responsável pelo aeroporto, que detalhou o caso.

O avião, modelo King Air e de prefixo PS-BVP, decolou do mesmo aeroporto, às 15h10. O destino era a cidade de Alto Paraíso de Goiás (GO). No entanto, um dos pneus estourou durante a decolagem e a aeronave precisou retornar logo após levantar voo, às 15h14.







Ainda segundo a RedeVOA, o CENIPA(Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado imediatamente e aeronave aguarda liberação.

Não houve feridos, apenas danos leves à estrutura da aeronave, que transportava seis pessoas, sendo quatro passageiros, o comandante e o copiloto", finalizou a empresa.

O show de Rionegro & Solimões que aconteceria nesta sexta-feira (30) em Teresina de Goiás (GO) será remarcado para uma nova data por conta do ocorrido.