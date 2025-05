Reprodução/Instagram A veterana destaca que nunca lidou com o tema de maneira problemática.





Zezé Motta relembrou a primeira vez em que posou nua, ainda no início da década de 70 — além das consequência do ato. A atriz, hoje com 80 anos, compartilhou uma reflexão sobre a maneira como lida com a nudez.



Ela usou as redes sociais para resgatar registros da época. Na ocasião, a veterana posou na capa da extinta revista A Pomba , em uma campanha publicitária. Seria um "jabá que não daria para recusar", segundo a própria.



Porém, o ato não passou ileso de consequências:

"Por conta dessas fotos fui expulsa da igreja que ia com a minha mãe... Tive uma infância muito reprimida, cresci num internato, lá me ensinaram que as meninas precisavam ser protegidas dos homens, lá não podíamos nos olhar peladas", iniciou Zezé.

Zezé Motta estreou na Globo em 1972, na novela "A Patota".





A atriz recorda que o discurso sobre a nudez era similar em sua casa. Apesar do direcionamento da mãe, ela destaca que sempre encarou o tema de outra forma, com mais naturalidade.

"O apartamento que meus pais foram morar, no Leblon, era no último andar e no verão aquilo virava um forno. Quer dizer, eu ficava costurando com a minha mãe só de calcinha. Aí, quando o meu irmão estava para chegar, ela mandava eu me vestir. Eu dizia: Ué, basta ele me olhar com olhos de irmão", relembrou Zezé.