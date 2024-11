Instagram/@pozevidalouca 27/11/2024 MC Poze surpreende Vivi Noronha após rumores de crise no casamento





O amor está no ar! Após rumores de crise no casamento, motivados pela aparição de MC Poze sem aliança na Cidade de Deus , Zona Oeste do Rio , o funkeiro surpreendeu sua esposa, Viviane Noronha , com um gesto romântico.

O cantor presenteou Vivi com um lindo buquê de flores e balões em formato de coração. Para completar a homenagem, ele vestiu uma blusa personalizada com fotos da esposa.

MC Poze também aproveitou suas redes sociais para rebater as críticas e esclarecer os boatos. "Mais uma vitória pra mim em cima daqueles que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Essa curiosidade que vocês têm de saber da minha vida... por que não vão arrumar a vida de vocês? Eu falo e repito: vou brincar de embaralhar a mente dos tolos que acham que sabem de alguma coisa, mas só deduzem (...). Bando de gente amargurada e frustrada, por isso têm inveja de quem está feliz", desabafou o artista.