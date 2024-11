Reprodução Instagram - 1.11.2024 MC Poze do Rodo e Viviane Noronha

Esposa de MC Poze do Rodo, a influenciadora Viviane Noronha está sendo investigada pela operação policial Rifa Limpa, organizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (1º), a casa do casal foi alvo de busca e apreensão. Há seis dias, no dia 26 de outubro, eles oficializaram o matrimônio em uma cerimônia luxuosa.





Para comemorar a união, os recém-casados promoveram uma festança em sua mansão, situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre amigos e familiares, a lista de convidados contou ainda com celebridades da classe artística que marcaram presença no evento.





Embora tenham se casado há pouco menos de uma semana, o romance de idas e vindas entre Poze do Rodo e Viviane Noronha já tem frutos. Eles, que se conheceram na Favela do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, são pais de Júlia, de 4 anos, Miguel, de 2 anos e Laura, de 1 ano.

Qual o objetivo da operação?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Rifa Limpa, responsável por investigar um esquema de sorteios de rifas ilegais promovido via redes sociais. Mandados de busca e apreensão passaram a ser cumpridos nesta sexta-feira (1º). A operação ainda investiga crimes de lavagem de capitais, jogo de azar e associação criminosa.