Kaká Diniz, de 39 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para expor uma situação delicada com a qual família tem lidado. O marido de Simone Mendes afirmou que tanto a esposa quanto os filhos, os pequenos Henry e Zaya, estão sendo vítimas de ataques virtuais.

"Criaram postagens sexualizando a minha esposa, criaram postagens sexualizando uma criança de 3 anos, a minha filha, seu bando de covarde. Criaram coisas contra o meu filho. Essa conta chegou. Vocês vão pagar caro", começou ele, por meio do Instagram.

Segundo o empresário, os episódios começaram a acontecer após o rompimento profissional de Simone com a irmã, Simaria, o qual ocorreu em agosto de 2022. "Durante três anos, desde que a Simone começou a carreira solo, ela sofre ataques constantes na internet por um grupo de bandidos. Todo mundo que continuar nessa brincadeirinha, nesses grupos de bandidagem, até com ex-funcionários, eu vou utilizar as redes sociais para começar a expor de um por um", assegurou.





"Minha família não se habitua a morar na podridão. Vocês ficam dentro de um grupo de WhatsApp e sabe quem é que entrega vocês? Vocês mesmos. Vocês são um bando de pessoas que não tem nada para fazer da vida, gente frustrada. Há três anos, existe uma quadrilha formada por um grupinho de pessoas que se diziam fãs de uma dupla e, após a separação, uma pequena parcela foi para um lado do ataque", completou.

Kaká declarou que dezenas de perfis falsos foram criados para promover ataques contra a família dele. "São mais de 14 perfis próprios, são mais de 40 perfis fakes, são pessoas de mais de 14 cidades, de quatro ou cinco estados, e são mais de 20 pessoas. A lista é grande. Um esquema com mais de 150 postagens, com mais de 15 grupos dentro do WhatsApp, tudo criado para tentar destruir a imagem, a integridade física e emocional de uma pessoa", defendeu.

"Essa família tem um líder, tem um pai, tem um marido. Ninguém fala da minha esposa e dos meus filhos. Você sabe onde é que termina o seu respeito? A partir do momento que você tenta invadir o respeito do outro. A culpa da merda que acontece na vida de vocês não é dos outros, não. Não é de Deus, não é do mundo, é de vocês mesmo. Vocês se colocam nesse lugar de podridão. Isso aí vocês não escapam", concluiu ele, que quer que os autores peçam desculpas de forma pública.

