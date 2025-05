Reprodução Instagram @ deborralee_furness Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness

O divórcio conturbado de Deborra-Lee Furness, de 69 anos, e Hugh Jackman, de 56, ganhou um novo capítulo nesta semana. A ex-mulher do ator, conhecido principalmente pela interpretação do personagem Wolverine nos cinemas, se pronunciou publicamente sobre a separação, que teria sido motivada por uma traição.

"Meu coração e minha compaixão a todos que sofreram uma jornada traumática de traição. É uma ferida profunda, mas eu acredito em uma força superior e que Deus, o universo, seja lá com o que você se identifica, está sempre trabalhando por nós”, começou, em um comunicado enviado ao "Daily Mail".





"Eu ganhei muito conhecimento e sabedoria durante essa experiência. Mesmo quando nos deparamos com adversidades, isso nos leva a algo maior, nosso propósito verdadeiro. Pode doer, mas no longo prazo, viver em sua própria integridade, valores e limites é libertador", acrescentou.

Uma fonte do site "RadarOnline" afirmou que Furness pediu o divórcio após descobrir que o então marido estava levando uma mulher para o apartamento dele em Nova York. Deborra já morou no mesmo imóvel com o astro de Hollywood.

Saiba mais

Pais de Oscar, de 24, e Ava, de 19, Hugh Jackman e Deborra Lee Furness revelaram o fim do relacionamento em 2023, mas o processo de divórcio se deu somente neste mês, quase dois anos depois da separação. Eles se casaram sem um acordo pré-nupcial. Dessa forma, ela teria direito à metade dos bens adquiridos ao longo do matrimônio.

À época em que a separação foi revelada, boatos defendiam que o ator decidiu encerrar o casamento por ter se apaixonado por Sutton Foster, de 50. Eles teriam engatado o romance em meio às sessões do musical "The Music Man", na Broadway, de acordo com as especulações. A confirmação oficial do relacionamento de Hugh e Sutton, no entanto, só ocorreu no início de 2025.