Reprodução: Instagram Hugh Jackman

Hugh Jackman , astro que interpretou o personagem Wolverine nos cinemas, postou uma foto mostrando o corpo sarado . "Sou agradecido", escreveu ele na legenda da publicação. Após o momento, os fãs do artista foram à loucura .

Nos comentários, os internautas enalteceram o físico do ator. "Como que faz? Queria ser assim", afirmou um usuário. "Tem que ser imortal", respondeu um segundo. "Eu que sou grata", brincou uma terceira.

Recentemente, Hugh Jackman e Ryan Reynolds vieram ao Brasil para divulgar o longa "Deadpool & Wolverine", lançado em julho de 2024. O australiano voltou a interpretar o icônico mutante após vivê-lo pela última vez em 2017, no filme Logan.

Além do super-herói nos longas dos X-Men, Hugh Jackman também fez outros papéis de destaque nos cinemas: em 2012, ele participou do aclamado "Os Miseráveis" e, em 2017, fez parte do elenco principal de "O Rei do Show".

