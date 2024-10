SplashNews 13 ANOS: Hugh Jackman e Deborra-Lee Furnes





A ex-esposa de Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, já nutria suspeitas sobre um possível romance entre o ator e Sutton Foster, apontada como sua nova parceira, muito antes da separação oficial do casal.

Essas desconfianças começaram a surgir em 2022, durante a participação de Hugh e Sutton no musical da Broadway The Music Man, onde a química entre eles se tornava evidente. Os rumores, que nunca foram completamente esquecidos, ganharam novo fôlego nesta semana, com a notícia de que Sutton solicitou o divórcio do roteirista Ted Griffin, com quem esteve casada por uma década.

De acordo com várias fontes que falaram ao site Page Six, a relação entre Hugh e Sutton se aprofundou. "Eles estão 100% juntos, estão apaixonados e querem passar o resto de suas vidas juntos", uma fonte disse ao site. "Eles fazem de tudo para esconder, mas é de conhecimento de todos".

"Já passou o tempo para Hugh lamentar seu divórcio e agora que Sutton superou seu relacionamento, eles estão chegando mais perto de oficializar. Eles não vão enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Eles se tornaram amigos íntimos enquanto trabalhavam juntos e puderam confiar um no outro sobre seus problemas individuais. Hugh ainda tem um respeito tremendo por Deborra-Lee. Eles têm filhos e isso é o que é importante para ambos. Eles estão consertando o que podem e nunca falarão mal um do outro", concluiu a fonte





















