Instagram/@oficialfernandatorres Fernanda Torres impressiona web ao surgir em pose desafiadora

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, surpreendeu os seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao publicar uma foto praticando ioga em uma das posições mais exigentes da modalidade.

“Em outra perspectiva”, escreveu ela na legenda do registro, onde aparece executando o Adho Mukha Vrksasana, postura de parada de mãos, com as pernas dobradas.

A pose, que exige força nos braços, pulsos e ombros, além de equilíbrio e consciência corporal, rendeu elogios de internautas e celebridades.

Nomes como Cristiana Oliveira e Bruna Marquezine curtiram a publicação, que logo ganhou comentários bem-humorados e admirados.

“Quero ser você”, escreveu um fã. “Se eu tentasse essa pose, ia sair uma ambulância e não uma foto” , brincou outro. “Você viu a Fernanda Torres? Totalmente flexível”, apontou um internauta. “Meta de vida: ser tão flexível quanto você…” , desejou mais um.

Além de mostrar sua vitalidade, Fernanda vem acumulando reconhecimentos. Após ser premiada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, ela também foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural no grau Grã-Cruz, a mais alta honraria da cultura brasileira.

A cerimônia homenageou 110 personalidades e 14 instituições, incluindo a primeira-dama Janja Lula da Silva, o cineasta Walter Salles, a cantora Alcione e a atriz Zezé Motta.