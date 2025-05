Reprodução Instagram - 8.5.2025 Virginia e Zé Felipe

Pai de três filhos, os pequenos Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, Virginia e Zé Felipe se tornaram assunto das redes sociais. O motivo? A influenciadora revelou que não quer mais ter filhos, porém declarou que o companheiro se recusa a fazer o procedimento de vasectomia.



Segundo ela, Zé Felipe nega passar pela intervenção cirúrgica para conseguir ser pai outra vez, caso o casamento com ela chegue ao fim e ele comece um relacionamento com outra mulher no futuro, com quem talvez possa querer ter outro herdeiro.





A revelação está gerando debates em plataformas de interação virtual com Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. Parte da web criticou o filho de Leonardo, alegando que isso seria um sinal de que ele pretende se separar da atual companheira; enquanto outros internautas defenderam a escolha dele em não ser vasectomizado.

"Eu j teria terminado com ele na hora, se pensa em ter filhos com outra, pensa em terminar", opinou um usuário da rede de Elon Musk na quarta-feira (7) "Da mesma forma que a mulher tem o direito de não querer filhos, ele tem de pensar em ter. É uma possibilidade, eles podem terminar futuramente e se ele quiser outro relacionamento com mais filhos é uma escolha dele e da parceira que ele vai ter", acrescentou uma segunda.

O que Virginia disse?

“Ele fala que não quer ‘capar’ porque e se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?”, declarou a apresentadora do SBT, durante a última edição do "Sabadou", exibida no canal neste sábado (3).