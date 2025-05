Reprodução/TV Globo Na trama, Góes deu vida a versão jovem de Lance, enquanto Juliana interpretava Guinevere





Renato Góes revelou ter se envolvido em um acidente com Juliana Paes em seu primeiro dia na TV Globo. O caso aconteceu durante as gravações de "Pé na Jaca" (2006), estreia do ator na televisão.







O relato veio à tona durante a participação do intérprete de Ivan, de "Vale Tudo" , no "Encontro" desta quarta-feira (28). O programa relembrou momentos dos mais de 20 anos de carreira do convidado.



"Lembro de uma coisa muito engraçada. Na minha primeira diária de 'Pé na Jaca', no primeiro dia no set, inclusive no meu único encontro com Paulo Silvestrini, que hoje é diretor de 'Vale Tudo', fui pegar um suco. Isso não tinha nem uma hora no set", iniciou Góes.

Divulgação/TV Globo Renato Góes em "Cordel Encantado" (2011).





"Virei e derrubei o suco o suco de laranja no vestido da Juliana Paes! No primeiro dia de trabalho, imagina que já fiquei assim: 'não volto mais aqui, né? Vão trocar o personagem'. Boas lembranças", contou.

Em outro momento da conversa, Renato contou como iniciou na profissão:

"Fui fazer um comercial de TV e estava fazendo um personagem que não tinha fala. Virei para um produtor e falei que queria fazer o personagem que falava, ele me explicou: 'aquele ali só para ator'. Fui procurar como virava aquilo ali, tinha 14 para 15 anos."