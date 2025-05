AMA/Reprodução Jennifer Lopez





Jennifer Lopez causou agitação ao beijar dois dançarinos de apoio, um homem e uma mulher, durante sua apresentação de abertura no American Music Awards(AMAs) 2025, realizado na noite de segunda-feira (26) em Las Vegas, cidade sede de sua próxima residência, anunciada no mesmo dia da premiação.

Aos 55 anos, a artista, que recentemente se divorciou de Ben Affleck, executou coreografias intensas vestindo um macacão brilhante em tom nude, com cabelo loiro alinhado, e mesclou sucessos como “ Not Like Us ”, de Kendrick Lamar, “ NUEVAYoL ”, de Bad Bunny, “ Birds of a Feather ”, de Billie Eilish e "HOT TO GO!", de Chappell Roan.





Reação e humor no evento

A cena do beijo roubou a atenção e rendeu um comentário descontraído da apresentadora Tiffany Haddish ao anunciar os indicados à categoria de música R&B favorita:

“Deixa um dançarino pra mim, J.Lo! Você não é a única solteira aqui”.

Lopez, que também foi a anfitriã da cerimônia, havia revelado dias antes um corte no rosto durante os ensaios.

Em suas redes sociais, mostrou o ferimento e agradeceu ao cirurgião plástico Dr. Jason Diamond pelos pontos.

“Uma semana depois e muito gelo, estou nova em folha”.

Vida pós-divórcio e novos projetos

Em entrevista à revista People, a cantora afirmou sentir-se “muito saudável e bem” após a separação. Sobre o momento atual, declarou:

“Parece um verão perfeito para celebrar a liberdade e a felicidade. Estou pronta para fazer as pessoas cantarem e dançarem”.





Residência em Las Vegas

Na esteira do AMAs, Lopez anunciou uma nova temporada de shows em Las Vegas: “ Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas ” terá quatro apresentações na semana do Réveillon, 30 e 31 de dezembro de 2025; 2 e 3 de janeiro de 2026, e oito shows adicionais em março de 2026, no The Colosseum at Caesars Palace.





A pré-venda começa em 2 de junho, com vendas gerais a partir de 6 de junho.

Esta é a segunda residência da artista na cidade. A primeira, “ All I Have ” (2016-2018), faturou mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões, na cotação atual) em 120 apresentações.