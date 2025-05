Instagram/@gordaodaxj Gordão da XJ anuncia término com Nicole após 11 meses juntos

O influenciador Gordão da XJ, de 20 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para anunciar o fim de seu relacionamento com a criadora de conteúdo Nicolle Caroline, de 21 anos.

O casal, que estava junto há quase um ano, compartilhou ao longo do namoro momentos marcantes de companheirismo, especialmente durante a transformação física do influenciador, que perdeu 75 kg.

Em uma sequência de stories, ele falou sobre o término com gratidão e maturidade.

"Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro com a Nicole" , escreveu.

Gordão destacou o impacto positivo da ex-namorada em sua vida.



"Eu conheci o amor de verdade. Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, eu voltei a ter vontade de viver, reencontrei alegria nos dias difíceis, me tornei uma pessoa melhor ao lado dela. Sou imensamente grato por isso. Vivemos momentos especiais, cheios de aprendizado, leveza e afeto. E mesmo com o fim desse ciclo, o carinho e o respeito permanecem", afirmou.

Segundo ele, a decisão foi tomada em comum acordo, sem conflitos.

"Com o tempo, percebemos que estávamos em fases diferentes da vida. Não houve mágoas, apenas maturidade para entender que, às vezes, o amor também sabe a hora de deixar ir. Desejo a ela o melhor que a vida pode oferecer, que seja feliz, realizada e siga brilhando com a luz que sempre teve", garantiu.

No encerramento do desabafo, o influenciador pediu respeito ao momento de ambos.

"Peço que continuem apoiando a Nicole, porque ela é uma pessoa incrível, forte, cheia de luz e merece todo carinho do mundo. Obrigado a todos que torceram por nós. Seguimos em paz, com carinho, respeito e gratidão. No fim, o futuro pertence a Deus e confio plenamente nos planos que Ele tem para cada um de nós", concluiu.

Com 3,4 milhões de seguidores, Gordão da XJ ficou conhecido por sua jornada de superação. Ele chegou a pesar 320 kg e contou com o apoio de amigos famosos como Neymar, MC Daniel e Renato Cariani.

No entanto, foi Nicolle quem esteve mais presente na rotina de treinos e alimentação, chegando a perder 12 kg ao lado dele.