Reprodução/Instagram Maidê Mahl

[ALERTA DE GATILHO: Este conteúdo aborda temas sensíveis como depressão, automutilação e ideação suicida, que podem ser gatilhos emocionais para algumas pessoas. Se você está passando por um momento difícil ou se sente vulnerável, recomendamos que leia com cautela ou evite este material, se necessário].

A atriz e modelo Maidê Mahl, de 32 anos, continua em processo de recuperação após ser encontrada gravemente ferida em um hotel na Zona Sul de São Paulo, em setembro de 2024. Sua amiga Mariah Eveline utilizou as redes sociais da artista para atualizar o público sobre seu estado de saúde, revelando que Maidê ainda enfrenta limitações na fala e se comunica principalmente por escrita.

"A Maidê, hoje, não está aqui. Muitos se perguntam: ‘Por que ela não aparece? Por que não mostra o rosto?’ É porque está em um processo de reabilitação. No momento, ela se comunica mais pela escrita. A fala ainda é limitada. Por isso, sou eu quem estou aqui", explicou Mariah no vídeo.

A amiga contou que, após dois meses internada, Maidê passou por um período de tratamento em casa, mas precisou ser hospitalizada novamente em abril por recomendação médica. "É um caminho com altos e baixos. Mas é possível. Estamos trabalhando nisso com muito carinho e força", afirmou.





O caso

Maidê foi encontrada em um hotel no dia 5 de setembro de 2024, após três dias desaparecida. A polícia chegou a acreditar que ela estivesse morta devido à gravidade dos ferimentos e à respiração fraca, mas os paramédicos do SAMU conseguiram reanimá-la. A delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), descreveu que a atriz estava "muito machucada, com lesões por todo o corpo".

Desde então, a gaúcha vem enfrentando um longo processo de recuperação. Em maio, ela compartilhou um vídeo mostrando seus esforços para voltar a andar com auxílio de aparelhos.

Apoio dos fãs

Mariah agradeceu o carinho do público e garantiu que Maidê lê todas as mensagens de apoio. "Ela agradece imensamente. É gostoso para ela poder ver todo esse amor", disse. A amiga também expressou esperança de que, em breve, a própria atriz possa se comunicar diretamente com os fãs.

Enquanto isso, Maidê segue em tratamento especializado, incluindo acompanhamento no Instituto Lucy Montoro, referência em reabilitação física. A polícia ainda investiga as circunstâncias do ocorrido em setembro do ano passado.