Polícia encontra em SP atriz Maidê Mahl, desaparecida há três dias

A Polícia Civil de São Paulo descarta a possibilidade de invasão do quarto de hotel onde a atriz Maidê Mahl foi encontrada. Na quinta-feira (5), as autoridades localizaram a gaúcha após três dias de desaparecimento. Ela estava muito machucada e com a respiração fraca.



O que aconteceu?

Diante das investigações, a Polícia Civil de São Paulo acredita que o quarto de Maidê Mahl não foi invadido por ninguém. Além disso, as autoridades indicam que é pouco provável que algum crime tenha ocorrido.

"Durante as diligências no local, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto onde a vítima foi localizada. As investigações prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos", informou a SSP-SP em nota à imprensa.

Mais cedo, a delegada do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, deu detalhes do caso em entrevista à CNN. "Ninguém entrou ou saiu, já temos essa informação e já temos as imagens", disse a responsável.

Maidê Mahl foi vista pela última vez na segunda-feira (2), em Moema, zona sul da capital paulista. Foi naquele mesmo dia que ela teve o último contato com a mãe.

De acordo com as investigações, a atriz esteve sozinha e isolada no quarto do hotel pelos três dias que se seguiram. Inclusive, ela teria utilizado a placa de 'Não perturbe', evitando o serviço de quarto.

Na quinta-feira (5), Maidê foi encontrada em estado gravemente debilitado, de forma que os primeiros agentes da polícia acreditavam que ela já estava morta. No quarto de hotel, foi encontrado o remédio que ela tomava sob prescrição médica. "Agora, o médico vai nos dizer o que aconteceu", disse Aleixo.

