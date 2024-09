Reprodução Instagram - 6.9.2024 Maidê Mahl

A atriz Maídê Mahl , interprete de Elke Maravilha na série "O Rei da TV", foi encontrada na última quinta-feira (5) por agentes da Polícia Civil de São Paulo, após passar três dias desaparecida . A amiga e colega de profissão Michelle Rodrigues afirma que foi um "alívio" saber que ela foi encontrada com vida.



Em entrevista ao O Globo, a jovem afirma que as duas já viveram na mesma casa e hoje compartilham uma relação próxima. Entretanto, nos últimos tempos, Maidê teria começado a se afastar das pessoas próximas.

"Ela avisou que não dormiria em casa, então ficamos preocupados. Amigos começaram a me ligar e começamos uma busca interna. Sabíamos que ela poderia estar correndo risco, precisávamos fazer mais, então expandimos para as postagens na internet", relata Michelle.

Ela explica que sempre conversa com Maidê por mensagens. Entretanto, na última segunda-feira (2), a jovem teria apresentado um comportamento não usual: "Ela morou comigo, nos conhecemos muito bem. Você percebe quando uma pessoa muito próxima está um pouco diferente. Ela estava a cada dia mais distante. Foi isso que nos fez correr contra o tempo para encontrá-la".

Segundo Michelle, a amiga teria passado por um tratamento psiquiátrico e uso de remédios controlados, e sempre estava por perto para acompanhar como ela está.

Entenda o caso

Maidê foi encontrada debilitada, sozinha e lesionada num quarto de um hotel no centro de São Paulo. Ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP.

A jovem teria sido vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30 de segunda-feira. Através das imagens de segurança dos estabelecimentos da região, os agentes conseguiram identificar o local em que Maidê estava.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa segue investigando o motivo do sumiço da jovem. Até o momento, no entanto, não há indícios de que ela tenha sido vítima de um crime.

"A maior angústia era não saber onde ela estava. Tínhamos muitas suposições, pensamos na possibilidade dela ter viajado de volta para o Rio Grande do Sul, ou para Santa Catarina, onde ela morou antes de vir para cá. Foi muito angustiante. Estamos aliviados porque ela foi encontrada, muito machucada, mas com vida. Agora rezamos pela melhora dela, pela evolução e que ela se recupere o mais rápido possível", explica a amiga.

Maidê não possui família em São Paulo. Sua mãe, Nélia Schwinn, mora em Venâncio Aires, município do Rio Grande do Sul. Segundo Michelle, ela perdeu recentemente a irmã e não possui uma relação próxima com os irmãos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp