Reprodução/Instagram/Globo Amigo de padre Fábio de Melo se pronuncia após polêmica

O padre Fábio de Melo se tornou centro de uma controvérsia após um desentendimento em uma cafeteria de Joinville (SC), na semana passada. O religioso acusou o gerente do estabelecimento de desrespeito, e o funcionário acabou demitido após o caso ganhar repercussão.

As imagens do local, registradas por câmeras de segurança, mostram o padre acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Rodrigues, que também se manifestou sobre o ocorrido.





A versão do padre

Em um vídeo publicado nas redes sociais, padre Fábio de Melo afirmou que o gerente agiu de forma "deselegante" ao se recusar a honrar o preço exibido na gôndola para dois potes de doce de leite. Segundo o religioso, o funcionário teria dito em tom elevado: "O preço é este. Quem quiser levar, que leve, não posso mudar no meu sistema."

O padre negou as acusações de que teria mentido sobre o ocorrido e reforçou que apenas defendeu os direitos do consumidor. "Lamento muito que ele tenha sido demitido, não sei o histórico dele. Só dei o testemunho de que nenhum estabelecimento comercial está acima da Lei do Direito do Consumidor " , declarou.

O gerente demitido

O funcionário, no entanto, afirmou que padre Fábio distorceu os fatos e garantiu que não houve desrespeito. Ele mencionou que as câmeras do local comprovariam sua versão, mas a demissão foi mantida pela empresa após a repercussão negativa.

Quem é Leandro Rodrigues?

Presente no momento da discussão, Leandro Rodrigues, amigo do padre, também foi alvo de especulações. Natural de Rio Claro (SP), ele possui cerca de 33 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdo sobre vida fitness – perfil que acabou sendo trancado após a polêmica.

Internautas levantaram suspeitas de que Leandro teria perfis em plataformas de conteúdo adulto, mas ele negou as acusações em uma publicação no X (antigo Twitter): "Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só. Agora estou em outra fase" , escreveu.

Muita gente tem perguntado quem é o boy de camiseta vermelha que estava com o padre Fábio de Melo no estabelecimento em Joinville no dia da confusão. Algumas pessoas me disseram que é Leandro Rodrigues, mas o moço ñ deu declaração sobre a situação. No entanto, o padre segue ele… pic.twitter.com/AanCqDbV5q — Dan Pimpão (@DanPimpao) May 18, 2025