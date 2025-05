reprodução/ABC News Julión Álvarez adia show nos EUA após visto ser revogado por autoridades

O cantor mexicano Julión Álvarez adiou o show que faria neste fim de semana no Texas após ter o visto de entrada nos Estados Unidos revogado. O artista estava com todos os 50 mil ingressos vendidos para a apresentação no AT&T Stadium. A equipe foi informada da decisão do governo americano apenas um dia antes do evento. O motivo da revogação não foi revelado.

A informação foi dada por meio de um comunicado oficial da produção do artista.

“ Infelizmente, o evento não acontecerá conforme o planejado devido ao cancelamento do nosso visto de trabalho ”, declarou Álvarez em vídeo publicado nas redes sociais.





Motivo da revogação do visto não foi explicado

“ Não é possível irmos aos Estados Unidos e cumprir a promessa que fizemos com todos vocês. É algo fora do nosso controle. Essa é a informação que tenho, e isso dói ”, afirmou o cantor, que já foi indicado ao Grammy e venceu prêmios no Grammy Latino com sucessos como Lo Tienes Todo e Regalo de Dios.

A equipe do artista informou que está em negociação para remarcar a apresentação. Procurado pela NBC News , um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que “os registros de visto são confidenciais segundo a lei dos EUA; portanto, não podemos comentar casos individuais ”.

Essa não é a primeira vez que Julión enfrenta problemas com entrada nos Estados Unidos. Em 2017, ele teve o visto de trabalho revogado após ser acusado de envolvimento com lavagem de dinheiro ligada ao narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Na época, o cantor negou as acusações e afirmou ser inocente. Ele foi retirado da lista de sanções do Departamento do Tesouro em 2022, mas desde então enfrenta dificuldades recorrentes para obter liberação de visto para eventos no país.