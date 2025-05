Instagram Fabi Justus exibe evolução física após 1 ano de treinos e tratamento

A influenciadora digital Fabi Justus compartilhou nesta segunda-feira (26) o resultado de um ano de treinos após o transplante de medula óssea feito em 2024. A influenciadora, que enfrentou um tratamento contra o câncer, exibiu fotos de antes e depois e relatou mudanças físicas e mentais. Aos 38 anos, ela contou que se sente mais disposta e afirmou ter orgulho do progresso.

“ Adoro ver minha evolução nesse ano ”, escreveu Fabi, ao comparar fotos de junho do ano passado com imagens recentes no Instagram.

“ Tenho muito orgulho dessa minha nova medula, viu?! Amo ela com todas as minhas forças ”, completou.

Mudança no corpo e foco na saúde mental

A influenciadora explicou que os treinos e a alimentação regrada fazem parte de uma estratégia para reduzir os efeitos colaterais de um medicamento forte. A substância foi prescrita após o surgimento do GVHD, uma reação comum em casos de transplante. “ É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor ”, relatou.

Mesmo com 100% de compatibilidade entre as medulas, Fabi precisou iniciar um tratamento com corticoides.

“ Uma forma de controlar isso é tomando corticoide. Ele 'acalma' esse GVHD, só que são doses altas e quando você toma em doses altas, o corpo sente de várias maneiras ”, explicou.

Para lidar com os efeitos dos remédios, Fabi adotou a dieta cetogênica. Segundo ela, a mudança foi motivada pelo medo de desenvolver diabetes.

“ Não estou comendo açúcar, reduzi carboidrato ao máximo e estou fazendo muito exercício ”, disse, ao destacar a importância do estilo de vida saudável.

A influenciadora contou ainda que sente inchaço na região abdominal e ganhou cerca de 2 kg durante o tratamento. Apesar disso, mantém o foco.

“ Imagina se eu não estivesse fazendo nada e me controlando? A gente sempre tem que dar nosso melhor ”, concluiu.