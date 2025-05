Pedro H. Lopes Israel e Rodolffo fazem show no Hopi Hari; veja como foi o espetáculo

A dupla Israel e Rodolffo atraiu milhares de fãs ao parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, no último sábado (24). O show fez parte da programação especial do parque, que visa integrar as atrações radicais e música ao vivo para um público de diferentes regiões do Brasil.

O iG Gente acompanhou a movimentação desde o início da tarde e conta como foi o evento no maior parque temático do Sudeste. A organização ofereceu dois tipos de ingressos: o passaporte tradicional e o Kamaroti, com open bar e open food.

Show de abertura

Antes da apresentação principal, a dupla Helena & Rodrigo subiu ao palco com versões de sucessos do sertanejo. O repertório incluiu canções de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, aquecendo o público que chegava ao parque. A música " Nós Vai Descer " foi um dos destaques do setlist.

O Hopi Hari manteve suas atrações abertas ao longo do dia. Visitantes se dividiram entre brinquedos radicais, como a Montezum e a Katapul, e a estrutura montada para o evento musical.





Público veio de várias cidades para assistir ao show

Grupos de fãs viajaram de diferentes estados para prestigiar o show. Nani, de Maringá, no Paraná, contou que viajou 12 horas com um grupo de mais de 50 pessoas.

“ Reunimos todo mundo, fizemos camisetas, bonés e faixas. Todo mundo unido aqui hoje .”

A fã destacou a diversidade do público.

“ Tem gente de Goiânia, Mauá, Botucatu, Rio de Janeiro, Muriaé e muitas outras cidades. Tudo para prestigiar os meninos .”

Joyce, Mari e Jéssica, de Campinas, no interior de São Paulo, chegaram por volta das 11h e aproveitaram o dia completo no parque.

“ Muito empolgada, muito ansiosa. Estou esperando há muito tempo. A ideia de trazer shows grandes para o parque é muito legal ”, disse Mari.

Rafael e Patrícia vieram de Bragança Paulista, também no interior paulista, para assistir à apresentação.

“ Viemos somente para assistir ao show. É a primeira vez que visitamos o Hopi Hari, tudo aqui é novidade ”, contou Rafael.

Giulia, moradora de Vinhedo, esteve no parque com amigos e familiares.

“ Eu já conheci o parque, na verdade, eu frequento o parque. Eu acho que a estrutura é muito boa para oferecer vários shows. ”

A dupla aqueceu o coração do público



Israel e Rodolffo subiram ao palco no início da noite com sucessos como "Batom de Cereja", "Bombonzinho", "Seu Brilho Sumiu" e "Dar Uma Namorada". O público cantou junto em coro.

A dupla interagiu com a plateia e agradeceu o carinho dos fãs. Luzes, efeitos especiais e um grande painel de LED compuseram o cenário do show.

Após o show, a dupla agradeceu ao carinho dos fãs nas redes sociais. Na publicação, os sertanejos escreveram: " Obrigado, Hopi Hari! Que vibe foi essa, hein? Vocês cantaram com a alma! Que noite maravilhosa! "

Os seguidores despejaram elogios para a performance da dupla no parque: " Eu Fui, Eu tava ❤️ Eu Amo tanto ", disse uma fã. Outra acrescentou: " Um show mais top que o outro ". Uma terceira afirma que o show valeu cada minuto: " Pensa num show que valeu todo cansaço de um dia inteiro de parque ".

Uma fã pede para que a dupla volte: " Valeu a pena... Torcendo para mais Israel e Rodolffo na região.... Voltem logo ". Outra disse: " Eu tava com saudade dos Meninos, foi incrível, vale muito cada segundo vivido ". A dupla Helena e Rodrigo também foi ovacionada: " Foi incrível demais estar ao lado dos meus amigos Helena e Rodrigo no palco ".



Organização do Hopi Hari

O evento foi organizado para funcionar durante o expediente normal do parque, que abriu às 11h e fechou às 20h30. A estrutura do palco foi montada no setor Aribabiba, com acesso fácil aos brinquedos.

Além do show principal, o Hopi Hari contou com diversas atrações durante o dia. Visitantes aproveitaram o espaço para fazer piqueniques, tirar fotos e comprar lembranças.

O parque Hopi Hari está localizado em Vinhedo, a cerca de 70 km de São Paulo, e oferece mais de 40 atrações temáticas. A Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e a Katapul, montanha-russa de propulsão com dois loopings em seu trajeto, são algumas opções radicais. O parque também conta com opções para as crianças e toda a família. Uma delas é o Rio Bravo, que possui um trajeto de corredeiras para animar qualquer grupo que visita o espaço.