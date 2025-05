Pedro Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil

O Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, recebe neste sábado (24) a dupla Israel e Rodolffo como atração principal da programação musical. A abertura do show ficou por conta de Helena & Rodrigo.

A apresentação começou com músicas conhecidas de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, animando o público que aguardava pela dupla principal. A música " Nós Vai Descer " foi um dos destaques do setlist.

O show de Helena & Rodrigo ocorreu no palco montado dentro do parque. A apresentação acontece durante o funcionamento do parque.

Veja as fotos do show





Além da abertura, o parque se preparou para receber milhares de fãs com a apresentação de Israel e Rodolffo. No repertório, estavam músicas como " Batom de Cereja ", " Seu Brilho Sumiu " e " Dar Uma Namorada ".

Visitantes puderam escolher entre duas modalidades de ingresso: o passaporte padrão e o Kamaroti, com open bar, open food e visão privilegiada do palco. Ambos permitiam acesso às mais de 40 atrações do parque ao longo do dia.