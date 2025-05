Pedro H. Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com show para milhares de pessoas

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo se apresentaram no Hopi Hari neste sábado (24) e arrastaram uma multidão para o parque em Vinhedo, interior de São Paulo. A dupla sertaneja embalou o público com sucessos como Batom de Cereja e Bombonzinho . O show fez parte da programação especial do parque, que funcionou das 11h às 20h30.

Antes da apresentação principal, o público acompanhou um show de abertura com a dupla Helena & Rodrigo , que animou a plateia com covers de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa e outros clássicos do sertanejo. A entrada foi feita por dois tipos de passaporte, com opção de camarote com open bar e open food.

Veja fotos do show





Parque combinou música e atrações radicais

A combinação de música ao vivo e brinquedos radicais atraiu famílias e grupos de amigos. Visitantes aproveitaram a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, além da Katapul e do Rio Bravo. As atrações seguiram funcionando ao longo do dia.

O parque registrou alta movimentação durante todo o sábado. A organização recomendou a compra antecipada dos ingressos e reforçou a importância de chegar cedo para evitar filas e aproveitar todas as experiências disponíveis.

Localizado na região de Campinas, o Hopi Hari é considerado o maior parque temático de São Paulo.