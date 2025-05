Reprodução TV Globo/ Globoplay Cauã Reymond no 'Altas Horas'

Cauã Reymond, de 45 anos, surpreendeu o público no último sábado (24), durante o "Altas Horas". O artista, no ar como o vilão César Ribeiro em "Vale Tudo", disse que sofreu bullying na infância por conta da mãe, que era HIV positivo.



Segundo ele, o preconceito também se deu por outras questões, como deficiência física e esquizofrenia, enfrentadas por outros familiares. "Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha avó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física. Minha tia, que também foi adotada, era esquizofrênica", começou.





O ator, conhecido pelos galãs que interpretou em novelas da Rede Globo, também pontuou que a ausência de uma figura masculina foi uma realidade enfrentada por ele. "Eu sofria muito bullying na rua porque meu pai morava em Santa Catarina, então não tinha ali uma figura masculina", completou.

"Eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, mas eu tive uma infância, muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias", prosseguiu. "Uma coisa que eu senti em relação ao bullying é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém para falar, eu tinha vergonha, minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova, então eu não falava para ninguém".

Desentendimento em 'Vale Tudo'

Ao longo do programa apresentado por Serginho Groisman, ele foi questionado sobre as situações nos bastidores do folhetim do horário nobre. Ele não respondeu especificamente sobre as supostas brigas com Bella Campos, mas ressaltou o sucesso da obra.

"Posso falar que estamos trabalhando muito duro, são atores muito talentosos. Estamos fazendo a novela muito bem. Estou acostumado com esse tipo de situação", comentou.

"Outro dia teve uma festa do elenco, falaram que não fui. Não vou em festa praticamente. Quando vou, vou a trabalho. Sou um cara super caseiro, então estou acostumado com esse tipo de especulação. Fico feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o César. Está tudo rolando muito bem, o time está trabalhando sério", finalizou.