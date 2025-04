Reprodução/Instagram Otaviano Costa

Otaviano Costa, de 51 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (9) para compartilhar uma cicatriz com os fãs. Para o apresentador, recém-contratado pela Band, a marca é um símbolo de "renascimento", já que representa uma cirurgia bem-sucedida após o diagnóstico de uma doença.

Reprodução Instagram - 10.4.2025 Otaviano Costa mostra cicatriz após cirurgia





Trata-se de um procedimento cirúrgico cardíaco que durou aproximadamente sete horas. O comunicador precisou recorrer a este método depois de identificar um aneurisma da aorta, em julho de 2024. Ao mostrar como ficou a pele após a operação, ele ainda refletiu sobre os momentos intensos que vivenciou.





"A cada novo desafio, problema ou inquietude de minha nova vida, eu paro e olho para minha cicatriz no peito. Meu símbolo de renascimento. E me recordo de tudo que vivi e sobrevivi. E a partir disso, tudo se torna 'medíocre' ou menor, do que realmente é", começou.

"A vida é mais simples que imaginamos e, de vez em quando, é preciso um respiro, uma reflexão ou até mesmo uma 'porrada', como a minha, para darmos valor e sentido para o que realmente importa em nossa jornada", acrescentou. "Portanto, respire fundo, acalme o coração e siga com gratidão e Deus em seus pensamentos. Seja grato e tenha fé, sempre", concluiu.