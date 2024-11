Reprodução/Instagram Rafael Cardoso e Sônia Bridi

Após as acusações de violência patrimonial e psicológica feitas por sua ex-sogra, Sônia Bridi , se tornarem públicas, Rafael Cardoso se manifestou por meio de uma equipe jurídica. Em nota divulgada ao portal LeoDias, o ator lamentou que informações do processo, que tramita em sigilo, tenham sido vazadas. O famoso também reforçou que irá esclarecer os fatos na justiça, conforme os trâmites legais.

Segundo o comunicado, o advogado do ator, Luiz Antônio Nunes Filho , ressaltou que Rafael Cardoso não fará declarações públicas sobre o processo, evitando cometer qualquer infração legal, e destacou que as acusações se referem a acontecimentos que teriam ocorrido há mais de um ano. A defesa também enfatizou que a prioridade do famoso é de preservar os filhos, que são menores de idade, de qualquer exposição pública e garantir o bem-estar psíquico das crianças.





“Ainda que o processo esteja sob sigilo, lamentamos profundamente que tenha ocorrido violação desse sigilo, o que exigirá uma investigação rigorosa para responsabilizar os envolvidos”, afirmou o representante de Rafael Cardoso, acrescentando que todas as medidas legais serão tomadas para proteger a imagem e a vida privada de seus filhos.

O caso teve início em agosto deste ano, quando Sônia Bridi solicitou uma medida protetiva de urgência contra Rafael, alegando ter sido vítima de violência psicológica, moral e patrimonial, mas sem menção de agressão física. A defesa do ator reitera que o processo está sendo tratado judicialmente e solicita respeito ao sigilo das investigações, aguardando que os fatos sejam devidamente esclarecidos.