Reprodução: Instagram Rafael Cardoso e Mari Bridi

Rafael Cardoso entrou em detalhes a respeito da disputa judicial que enfrenta com a ex, Mariana Bridi. Sm entrevista à Cátia Fonseca, o artista desabafou sobre a acusação que recebeu da mãe da atriz.

Sônia Bridi processou o ator por ter invadido sua casa.“Tudo começou com muita inverdade no processo. Primeiro de tudo, vamos soltar uma bomba pra viralizar: a Mariana invadiu minha casa antes de eu ter entrado na casa da sogra. Eu me senti à vontade de entrar lá porque a minha casa foi invadida por ela”, se defendeu.

Fonseca, então, citou que Mari disse em uma entrevista que gostaria que o ator atingisse os pedidos do juiz para poder retomar as visitas aos filhos. “Já atingi tem muito tempo. E isso é uma inverdade, senão já estava vendo [os dois filhos]. Já entramos com tudo, só que é muita influência. O processo está parado há mais de 6 meses”, argumentou Cardoso.

Separados desde dezembro de 2022, o intérprete e a atriz ficaram juntos por 15 anos. Durante o relacionamento, eles tiveram dois filhos: Valentin e Aurora. Além da dupla, Rafael tem mais uma menina: Helena, fruto da relação com Carol Ferraz.

Assista: