A recente polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo e um gerente de cafeteria em Santa Catarina reacendeu debates sobre a influência de figuras públicas em situações cotidianas. O religioso, que reclamou nas redes sociais sobre um suposto tratamento grosseiro no estabelecimento, viu seu nome ganhar ainda mais repercussão após a demissão do funcionário. Enquanto alguns defendem seu direito de se manifestar, outros questionam a proporção que o caso tomou.





A polêmica na cafeteria

Fábio de Melo relatou nas redes sociais que havia sido mal atendido por um gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), após questionar uma diferença no preço de dois potes de doce de leite diet. A publicação viralizou e, dias depois, o gerente Jair José Aguiar foi demitido.

No entanto, Aguiar negou qualquer confronto direto com o padre, afirmando que apenas reposicionou uma etiqueta de preço que havia se soltado. Ele ainda declarou que os donos da franquia revisaram as filmagens e não identificaram comportamento inadequado de sua parte, mas mesmo assim optaram por sua dispensa devido ao impacto negativo gerado pelo caso .

O padre lamentou a demissão, mas manteve sua versão, sugerindo uma nova análise das imagens para esclarecer os fatos.

Entrevista antiga com Jô Soares volta à tona

Enquanto a discussão se estendia, internautas resgataram uma entrevista de Fábio de Melo no "Programa do Jô", exibida em 2009. Na ocasião, o padre promovia uma campanha contra a pedofilia, com integrantes de sua banda usando camisetas com a frase "Todos Contra a Pedofilia".

Jô Soares, conhecido por seu humor ácido, questionou a iniciativa: "Todos contra a pedofilia: tem alguém a favor?", provocou. Em seguida, comparou a ação a uma camiseta com os dizeres "Somos contra o câncer", sugerindo que o gesto poderia ser visto como óbvio e pouco efetivo.

O apresentador ainda levantou a hipótese de que a campanha poderia servir para amenizar o estigma relacionado a casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica. Na época, Fábio de Melo respondeu que o objetivo era conscientizar a população, mas a situação gerou desconforto durante a entrevista.

fábio de melo já não é de hoje um padreco especialista em performar em benefício próprio. um dos meus vídeos favoritos da internet é esse em que o jô soares não deixa passar pic.twitter.com/UwNHYEGyOi — daniel duncan (@daniduncan) May 19, 2025