Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou uma mensagem nas redes sociais sobre a disseminação de ódio. "Não tenho tempo e nem energia pra odiar ninguém. Ou eu te amo ou você é irrelevante", escreveu ela em um post republicado em seu perfil.

A reflexão surge em meio às recentes polêmicas envolvendo a digital influencer, que perdeu mais de 600 mil seguidores no Instagram após seu depoimento na CPI das Bets na última semana. Virginia, que tem contratos milionários com empresas de apostas online, foi questionada sobre sua atuação na publicidade de jogos de azar e a regulamentação dessas propagandas.





No último sábado (17), durante uma festa no Rancho do Maia, Virginia chamou atenção ao cantar o hit "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", que menciona o "dinheiro do tigrinho" — referência ao jogo Fortune Tiger, popularizado no Brasil. O momento reacendeu discussões sobre seu envolvimento com casas de apostas.

Durante sua passagem pelo Senado, Virginia usou um visual despojado, com moletom estampado com o rosto da filha e um copo térmico rosa, o que gerou críticas nas redes sociais. Apesar da queda no número de seguidores, a esposa de Zé Felipe segue sendo uma das maiores influenciadoras do país, com mais de 52 milhões de pessoas acompanhando seu conteúdo.