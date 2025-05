Reprodução/TV Senado/Instagram Virginia canta hit do "Tigrinho" após CPI das Apostas

Virginia Fonseca e Zé Felipe marcaram presença no Rancho do Maia, onde a influencer animou o público ao cantar o sucesso "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", uma parceria do marido com Oruam, Mc Tuto e Rodrigo do CN. O hit, que inclui o verso "tá doida com o dinheiro do tigrinho", faz referência ao Fortune Tiger, jogo de apostas popularizado no Brasil como "Jogo do Tigrinho".





O momento foi registrado por Carlinhos Maia no Instagram, mostrando Virginia e outros convidados pulando ao som da música. A cena chamou atenção por ocorrer dias após a influencer prestar depoimento na CPI das Apostas, convocada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Virginia, que tem contratos milionários com casas de apostas, é uma das figuras centrais na investigação sobre a influência de celebridades na promoção de jogos online.

Durante a CPI, a influencer negou a existência de cláusulas abusivas em seus contratos e afirmou que sempre agiu dentro da lei. No entanto, seu depoimento e seu visual descontraído no Senado — com moletom estampado, óculos e um copo térmico rosa — geraram críticas, resultando na perda de 600 mil seguidores no Instagram.

GENTE? Após depor na CPI das Bets, Virginia Fonseca participa do Rancho do Maia e canta música sobre “dinheiro do tigrinho”. pic.twitter.com/qZJH5iIN0g — poponze (@poponze) May 18, 2025