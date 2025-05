Reprodução Leticia Spiller faz topless em banheira após vinoterapia em Portugal

A atriz Leticia Spiller, 51 anos, apareceu em vídeo fazendo topless durante um banho de imersão em Portugal. A artista publicou as imagens nesta segunda-feira (5), após passar por um tratamento estético com vinho no município de Peso da Régua. O procedimento, conhecido como vinoterapia, é feito com produtos à base de uva e promete relaxamento e desintoxicação.

No vídeo publicado pela atriz no Instagram, Leticia relaxa em uma banheira com vista para a natureza e exibe parte do ritual de bem-estar feito no spa português.

"Recebi um tratamento de vinoterapia; excelente desintoxicante, relaxante e tonificante, entre outras propriedades da uva e do vinho 8. Iniciamos com uma esfoliação, em seguida um banho de imersão e por último uma massagem. Depois é só relaxar!", escreveu na legenda da publicação.

O momento gerou elogios entre os seguidores. Comentários chamaram Leticia de "maravilhosa" e destacaram o visual da paisagem. Uma internauta brincou: "Isso não é pra pobres mortais como eu. Quem pode, pode".

Leticia está em Portugal, país onde nasceu Franclim Mendes da Silva, com quem assumiu relacionamento recentemente. Na semana passada, a atriz fez uma declaração pública de amor ao empresário, que comemorava aniversário.

"Você é presente do universo! Sejas mais e mais feliz meu amor! Grata por seres luz e farol. Ilumine e brilhe sempre! Caminhos abertos para ti ! Feliz vida!. Amo-te muito", escreveu nas redes sociais.