Reprodução Instagram - 12.5.2025 Justin Bieber segue Cecília Chancez

Justin Bieber, de 31 anos, se tornou assunto de plataformas de interação virtual. O motivo? A base de fãs brasileira do cantor e compositor notou, nesta segunda-feira (12), que ele começou a seguir uma atriz brasileira no Instagram. Trata-se de Cecília Chancez.



Quem é ela?

A jovem de 21 anos está no ar como Dara em "Dona de Mim", narrativa das sete escrita por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman. Na trama, a personagem pertence ao núcleo evangélico da história e é irmã de Marlon, galã defendido por Humberto Morais na Rede Globo.





Além do destaque que vem ganhando pela habilidade com as artes cênicas, Cecília costuma chamar atenção pela voz. Nascida em um berço musical, a artista ainda emplaca trabalhos musicais enquanto concilia os compromissos como atriz.





Entre os anos de 2023 e 2024, se dedicou à "Vicky e a Musa". O seriado, que teve duas temporadas, foi a primeira obra musical no Globoplay. Chancez deu vida à protagonista-título e cantou várias canções, solo e em grupo, com outros intérpretes do elenco.