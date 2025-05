Reprodução X, antigo Twitter @TMZ/ X17online.com Justin Bieber confronta paparazzi

O cantor Justin Bieber publicou nesta sexta-feira (9) um desabafo sobre egoísmo e arrependimento. O artista de 31 anos afirmou ter ferido pessoas próximas e refletiu sobre amor e perdão. A mensagem foi divulgada no Instagram em meio a rumores de crise no casamento com Hailey Bieber.

Apesar de não citar nomes, muitos fãs interpretaram as palavras como uma indireta para a esposa, que compareceu sozinha ao Met Gala na última segunda-feira (5).

Justin escreveu que tem falhado com frequência. "Eu sou apenas um cara falho comum, eu fiz coisas que machucaram os outros e continuo fazendo e dizendo coisas que machucam os outros sem querer", afirmou. “Mas acordei esta manhã com outra oportunidade de crescer e não ser tão egoísta.”

Cantor fala sobre medo de se expor

O artista também refletiu sobre vulnerabilidade. "Às vezes acho que vou ficar exposto se contar às pessoas o quão egoísta sou. Se eu admitisse isso, talvez as pessoas não gostariam ou confiariam em mim", escreveu. O cantor disse ainda que sentia medo de ser rejeitado por mostrar seu lado mais humano.

Justin usou palavras religiosas para descrever o amor. "O amor nos trai, o amor não condena, o amor acredita no melhor, o amor espera todas as coisas e suporta todas as coisas. Não mantém registro de errado. O amor te ajuda a perdoar e amar", completou.

Nas últimas semanas, o casamento com Hailey voltou ao centro das atenções. A ausência do cantor em eventos públicos e a postura reservada da modelo alimentaram boatos sobre um possível afastamento.

Enquanto Hailey participava do Met Gala em Nova York, Justin foi visto com amigos assistindo a um jogo de hóquei.

Em abril, Justin comentou de forma irônica sobre a relação. "Estamos realmente muito bem, então faz sentido que muitos não aguentem. Hailey e eu somos impossíveis de acompanhar", escreveu à época.