Reprodução: Instagram/@yudiamashiro e @eumila Yudi Tamashiro e Mila Braga

Yudi Tamashiro utilizou as redes sociais, no último domingo (18), para mostrar um momento importante do seu relacionamento com Mila Braga: a mulher foi ao hospital para entrar em trabalho de parto.

O casal está à espera do primeiro filho, Davi Yudi. "Essa é a vida real, meus amigos. Não é aula, não é boneco, não é bebê reborn. É minha esposa, de cadeira de rodas, indo parir o nosso filho de verdade!", afirmou o ex-apresentador.

A fala do ex-reality se direciona ao assunto que se tornou viral nas últimas semanas: os bebês reborn, bonecos que assemelham a um recém-nascido e são criados como tal por algumas famílias.

"Quer sentir adrenalina? Esquece montanha-russa. E pra quem achava que era tudo sobre foto bonita e quartinho decorado. Bem-vindo ao verdadeiro parto da vida. É agora. É real. É milagre acontecendo diante dos nossos olhos", declarou Tamashiro.

Nos registros, Braga aparece ao lado da equipe de médicos, se encaminhando para realizar o parto de sua primeira gestação, fruto do relacionamento com o artista.

Carreira

Conhecido por ser o apresentador do Bom Dia & Cia, Yudi Tamashiro também se jogou no mundo dos realities: ele fez parte do elenco de A Fazenda 6, temporada que coroou Bárbara Evans como a grande vencedora da competição.