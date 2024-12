Reprodução/Instagram Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro, de 32 anos, se tornou conhecido pela apresentação do "Bom Dia & Companhia", televisivo infantil do SBT. Mas o famoso se converteu ao cristianismo e agora tem se dedicado à carreira religiosa, com apresentações em igrejas e ministrações de louvor.





Segundo o site "Fuxico Gospel", o apresentador e cantor e a esposa, Mila, geraram polêmica por conta do valor cobrado para se apresentar nos locais de cultos evangélicos. O veículo afirmou que o casal chega a cobrar R$ 10 mil para as apresentações.





A publicação diz ainda que o pagamento é feito em duas partes. A primeira requer 50% do pagamento, que seria R$ 5 mil, para que a dupla assine o contrato e deixe a data reservada. Já os outros 50% devem ser pagos em até três dias antes da apresentação, segundo o portal.





As apresentações teriam duração de aproximadamente 40 minutos e podem sofrer alterações de acordo com o local e com os músicos que também participariam. Parte do público de fiéis evangélicos criticou os valores. Yudi e Mila não se pronunciaram sobre as críticas.

Pais de primeira viagem

Instagram/@yuditamashiro Yudi e Mila Braga anunciam o sexo do primeiro filho em chá revelação





Casados desde 2022, Yudi Tamashiro e Mila Braga estão à espera do primeiro filho. No começo de dezembro deste ano, o casal usou as redes sociais para anunciar que o bebê que esperam é um menino. O nome escolhido pela dupla para o primogênito foi Davi Yudi.