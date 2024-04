Reprodução Yudi Tamashiro relembra ida à Farofa: 'Não era um ambiente pra gente'

Convertido ao evangelho há 8 anos, Yudi Tamashiro garante ter mudado completamente o estilo de vida. De festas com bebedeiras aos congressos evangélicos, o ex-apresentador do "Bom Dia e Cia" não se vê mais pertencendo à badalação do mundo dos famosos. Foi esse sentimento que emergiu quando marcou presença com a mulher Mila Braga na "Farofa da Gkay", aniversário da influenciadora Gessica Kayane.

Em dezembro de 2021, Yudi foi bombardeado com críticas de pessoas evangélicas devido à ida dele ao evento anual que reúne influenciadores e famosos do Brasil. Em entrevista ao iG Gente, o cantor assume ter marcado presença para acompanhar a esposa Mila e revela não ter se conectado com a proposta da festa, que envolve o uso de bebidas alcoólicas, cigarros e muita pegação.

"Eu sabia que aquele ambiente já não enchia os meus olhos, eu fui para acompanhar a minha esposa, para eu abrir os olhos dela, que ali já não era mais um ambiente para gente construir uma família, por exemplo", conta.

O ex-apresentador mirim aponta que a ocasião foi uma oportunidade para alinhar o futuro com a companheira. "'Amor, como você se vê daqui a 10 anos? Porque você tem 30 e poucos, daqui a pouco a gente vai ter que ter um filho. Como você se vê? Porque eu não me vejo vivendo esses ambientes'... Cada um tem as suas fases", relembrou a conversa que teve com a cantora Mila Braga.



Fugindo da fama

Começar a carreira ainda nos primeiros anos de vida parece ter feito Yudi Tamashiro provar o doce e o amargo da fama rápido demais. Ainda na adolescência, quando fazia o programa infantil "Bom dia e Cia", do SBT, o apresentador já lidava com questões de abuso de álcool e o vício em festas e curtição adoidada. Aos 31 anos, essa é a vida da qual ele quer fugir ao máximo.

Nos últimos anos, o ex-apresentador estava decidido a deixar o Brasil rumo ao Japão e, com isso, se entregar de vez à vida simples e pacata fora dos holofotes.

Entretanto, ele não contava com um convite especial para voltar a idealizar um programa de televisão e até projetar uma carreira musical, a qual se tornou o principal objetivo de vida dele.

"O Senhor permitiu que eu voltasse a entrar nesses lugares [mundanos] porque ele sabe que eu não queria estar nesses lugares. Essa que é a grande sacada da vida. Eu já estava prestes a ir morar no Japão, quando recebi uma ligação para voltar e fazer um teste no SBT para apresentar o 'Programa Livre'", revela.

Yudi conta que fazer a diferença apresentando o evangelho para as pessoas foi o que determinou a permanência dele no Brasil. Surgiu, então, o projeto da carreira gospel. Apesar de voltar a aceitar a fama, Yudi ainda assim se vê afastado intencionalmente dos grandes eventos e da indústria das celebridades.

"Eu vou para eventos pontuais onde eu sei que eu vou ter uma liberdade, eu vou ter um tempo ali, num cantinho do evento, que tem uma mesa onde sentado eu vou receber um influenciador e trocar cinco minutos da palavra de Deus", exemplifica.

Mas, mesmo indo a eventos pontuais, Yudi afirma não aguentar ficar mais de 15 minutos no local. "Não consigo ficar mais nesses ambientes. Não por nada, acho que mesmo se eu não fosse convertido, eu já experimentei tantas coisas que não há mais novidade nesses meios para mim. Eu e a Mila, a gente até brinca que estamos ficando velhos chatos, porque a gente vai aos eventos e já fica olhando para o relógio, 'Que horas a gente vai embora?'. Não tenho muita paciência mais", completa Yudi, de 31 anos.

"Olha o Que Ele Fez em Mim"



Em 2024, Yudi se reconectou com o passado, à época de quando surgiu como calouro do Programa do Raul Gil, e vem apostando fortemente na carreira musical.



Voltado ao gospel, o ex-apresentador mirim apresentou o primeiro trabalho autoral batizado de "Olha o que Ele fez em mim". A canção reflete a mudança de vida que Yudi garante ter sido testemunha.

"Olha o que Ele fez em mim/ Eu que nunca mereci/ Não precisa entender/ Milagre é pra viver", diz o refrão do lançamento.