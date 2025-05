Reprodução/@miltonbitucanascimento Ele está acompanhado pelo filho, Augusto Nascimento.





Milton Nascimento está viajando por um dos destinos queridinhos dos famosos: os Estados Unidos. Porém, o passeio segue chamando atenção. Isso porque ele está percorrendo as estradas norte-americanas a bordo de um motorhome.







O Bituca, como é conhecido, tem compartilhado os bastidores da aventura em suas redes sociais. Na publicação mais recente, o veterano, de 81 anos, detalhou a reta final do passeio, no centro-norte do país.



" Depois de muitas horas e mais de 2500km rodados, estamos curtindo o nosso último destino: o Wyoming. Passamos pelo parque Grand Teton, e agora estamos explorando o parque Yellowstone ", disse Milton"





A postagem reúne fotos dentro e fora da "casa e móvel". No exterior, ele posou ao lado de pontos turísticos dos EUA, como o como o Parque Nacional dos Arcos, em Utah, e o Grand Canyon, famoso desfiladeiro no Arizona.



A rota aventureira de Milton Nascimento começou no dia 8 de maio, em Phoenix, no Arizona. O motorhome do veterano, que também leva o filho, Augusto Nascimento, vai até Wyoming, em um trajeto de quase duas semanas.