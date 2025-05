Instagram/@eduardocosta Eduardo Costa surpreendeu o público com o novo visual.





Eduardo Costa explicou o motivo para sua queda de cabelo. O cantor, de 46 anos, surpreendeu o público ao aparecer careca em suas últimas apresentações. Ele se submeteu a um transplante capilar.





À pagina Conceito Sertanejo, o artista justificou o motivo para adotar o procedimento: o uso de anabolizantes. Em seu relato, ele ressalta que o hábito ficou no passado, mas segue gerando consequências.

"Meu cabelo estava muito ralo. Usei muita bomba no passado, muito anabolizante, mais o estresse da pandemia... meu cabelo foi caindo. Então, tinha pouco cabelo no alto da cabeça, e já estava com umas entradinhas", explicou Eduardo.

Reprodução/Instagram Eduardo Costa reconheceu a própria surpresa com a nova aparência.





Outro fator determinante, na visão dele, foi o estresse causado pela pandemia. Além disso, destacou a influência da companheira, Mariana Polastreli. "Chama-se obediência à esposa. Manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes".



Os cuidados e a repercussão

Na mesma entrevista, Costa relatou as dificuldades com os cuidados no pós-operatório. De acordo com ele, os três primeiros dias são difíceis: "Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado. Na hora que está sarando, coça, mas agora está tranquilo"..

"Sabia que algumas pessoas iriam falar um monte de merd#, mas queria que as pessoas acompanhassem o processo. Eu sabia que ia assustar um pouco as pessoas quando eu surgisse no palco careca", continuou o cantor.





Apesar da transformação visual, ele reforça que sua prioridade continua sendo em cima dos palcos: "Até eu demorei um pouquinho para me acostumar. Mas não estou ali para vender imagem, estou para fazer música", finalizou Eduardo Costa.