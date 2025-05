Instagram/@emiliekiser Filho de 3 anos de influenciadora morre após afogamento

O filho da influenciadora digital Emilie Kiser, de apenas 3 anos, morreu no dia 18 de maio, após ter sido retirado inconsciente da piscina da casa da família, em Chandler, no Arizona. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia local.

Segundo o porta-voz da corporação, Sonu Wasu, o acidente ocorreu no dia 12, quando os agentes responderam a um chamado de emergência envolvendo o afogamento de uma criança em uma casa na Ashley Drive.

Trigg Kiser foi socorrido com manobras de RCP e encaminhado inicialmente ao Hospital Regional de Chandler. Posteriormente, ele foi transferido de helicóptero ao Hospital Infantil de Phoenix, onde permaneceu internado por seis dias.

"O menino não resistiu e morreu no sábado. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família e entes queridos da criança neste momento inimaginável", disse Wasu em comunicado.

A polícia informou que a investigação sobre as circunstâncias do caso continua em andamento, e novos detalhes só serão divulgados após a conclusão do inquérito.

Emilie Kiser é conhecida por compartilhar vídeos sobre maternidade e cotidiano familiar. Ela soma mais de 3 milhões de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram. Até o momento, ela e o marido, Brady Kiser, não se manifestaram publicamente sobre a perda do filho.

O casal se mudou para Chandler em novembro de 2024 e também é pai de Theodore, nascido em março deste ano. Emilie é natural de Phoenix e estudou na Utah Valley University, onde conheceu Brady, com quem se casou em 2020.