VaticanNews | Netflix Na época, Robert Prevost ainda servia como bispo em Chiclayo, no Peru.





Um filme Netflix "previu a morte" do papa Leão XIV. O fato inusitado é que a produção foi lançada em 2017, quando o tal líder religioso ainda nem existia. Robert Francis Prevost assumiu o nome papal em 8 de maio de 2025.





O longa em questão é o " O Habitante " ( El Habitante ), do diretor Guillermo Amoedo. A história gira em torno da história de três irmãs que invadem uma casa para assaltá-la e se deparam com um segredo sinistro no porão do lugar.



Em uma cena rápida, a morte do líder da Igreja Católica pode ser vista na televisão. O âncora do jornal fictício anuncia o falecimento do pontífice por sepse e colapso cardiopulmonar irreversível. "Morre o papa Leão XIV", completa a tarja.

Foi uma previsão?

Apesar do caráter curioso — ou talvez macabro — da suposta previsão, o diretor discorda da classificação. Para Amoedo, trata-se apenas de uma coincidência, explicada com referências cristãs.

VaticanNews | Netflix Tarja do telejornal fictício noticia a morte do pontífice.





Ao jornal argentino Clarín , ele explicou como chegou ao nome enquanto escrevia o roteiro, em 2015: O que fiz foi cruzar diferentes profecias, como as de São Malaquias e Santa Hildegarda de Bingen, com outras teorias apócrifas e também com a história dos antipapas. E Leão XIV foi o resultado".

"Além do fato de ser uma obra de ficção, todos os temas religiosos em 'El Habitante' são baseados literalmente em escrituras católicas, profecias antigas e entrevistas com figuras importantes da área", completou Guillermo.

À época do lançamento, o agora papa Leão XIV ainda servia como Prevost na cidade de Chiclayo, no Peru. O Santo Padre no período do lançamento era o papa Francisco, argentino que comandou a Igreja entre 2013 e 2025.