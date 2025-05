Reprodução/Instagram Ex de Davi Brito nega ameaças e anuncia ações judiciais

A cirurgiã-dentista Adriana Paula, ex-namorada do campeão do "BBB 24", Davi Brito, rebateu as acusações feitas pelo influenciador e afirmou que tomará medidas legais para defender sua honra. Em nota divulgada por sua advogada, ela classificou as declarações de Davi como "inverídicas e irresponsáveis".





Defesa desmente intimação e acusa Davi de má-fé

O comunicado destacou que Adriana não recebeu nenhuma intimação formal sobre as alegações feitas por Davi. "Ressaltamos que não houve qualquer notificação direcionada à Sra. Adriana, o que comprova a falta de fundamento das acusações", afirmou a defesa.

A advogada ainda criticou a exposição pública do caso: "É essencial agir com responsabilidade ao lidar com informações sensíveis, principalmente quando envolvem questões pessoais e processos em andamento".

Medidas judiciais em andamento

A equipe jurídica de Adriana confirmou que ações judiciais já estão sendo movidas nas esferas cível e criminal para proteger sua imagem. "Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para garantir os direitos e a integridade da Sra. Adriana", declarou a nota.

O que Davi Brito alega?

Na última semana, Davi afirmou ter registrado um boletim de ocorrência contra a ex-namorada, acusando-a de ameaças. Ele também pediu uma medida protetiva em uma delegacia de Salvador (BA).